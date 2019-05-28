المعارضة السودانية ترد علي "العسكري" بإنه يقيم علاقات مشبوهة مع الخارج

اتهمت قوى "الحرية والتغيير" المعارضة في السودان الثلاثاء، على اتهام نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي محمد حمدان دقلو "حميدتي" بأنهم يتلقون أموالا من الخارج ومدفعون من دول، إن "المجلس العسكري هو الذي يقيم علاقات مشبوهة مع دول خارجية نحترم شعوبها، ولكنها تريد التدخل في السودان".



وقال عضو قوى الحرية والتغيير صديق أبو فواز ، أن "سياسات المحاور دمرت السودان وباعت أراضيها"، مضيفا أننا "نؤمن بحسن الجوار ونريد أن تكون علاقاتنا مع كل الدول وخاصة بالإقليم متوازنة ومستقلة، ونبتعد عن المحاور".

وكان رئيس المجلس العسكري السوداني عبد الفتاح البرهان وصل الأحد الماضي، إلى الإمارات في زيارة رسمية معلنة، والتقى ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد آل نهيان، بعد يوم من زيارته مصر ولقائه عبد الفتاح السياسي. ، سبق ذلك زيارة لنائب رئيس المجلس العسكري "حميدتي" إلى السعودية، استغرقت يوما واحدا التقى خلالها ولي العهد محمد ابن سلمان.