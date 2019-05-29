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قوش موجود بالقاهرة منذ أيام والمهدي يزورها قريبًا

منذ حوالى ساعة
عدد القراءات: 141
قوش موجود بالقاهرة منذ أيام والمهدي يزورها قريبًا

أشار موقع "عربي21" إلى أن مدير المخابرات السودانية السابق "صلاح قوش"، موجود في مصر منذ أيام.
 
جاء حسب إفادة عربي 21 نقلاً عن مصادر ها الخاصة، التي أكدت أيضًا على أن رئيس حزب الأمة المعارض "الصادق المهدي" سيزور مصر قريبا، في إطار التدخل المصري في الأزمة السودانية.
 
وتُشير المصادر إلى أن هذا الأمر يعد دليلا على أن المجلس العسكري الذي انقلب على البشير، وسعى لحماية قوش ولم يسمح بأي تحركات لاعتقاله، حيث إن مبررات عدم تنفيذ قرار المدعي العام بإيقافه غير قانونية.
 
يأتي ذلك عقب إعلان النيابة العامة السودانية، أن حراس قوش منعوا الشرطة من تنفيذ أمر باعتقاله وتفتيش منزله، بعد أن أمرت باعتقاله لاستجوابه بشأن حساب مصرفي، لكن حراسه حالوا دون ذلك.

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