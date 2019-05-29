بينهم ثلاثة أطفال.. 20 مُعتقلاً مُهددون بالإعدام

كشفت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، أن خطر الإعدام يُهدد أكثر من 20 معتقلا في السعودية.

جاء ذلك في تقرير نشرته المنظمة على موقعها، أشارت فيه إلى انعدام الشفافية في إجراءات الحكومة السعودية في قضايا المعتقلين عموما، حيث تحتوي على تعذيب وانتهاكات عدة لحقوق المعتقلين.

وأكدت المنظمة على أن هنالك المئات في السعودية ربما تطالهم أحكام بالإعدام بعضهم على خلفية قضايا سياسية، لافتًا إلى أن الإعدامات الأخيرة طالت 6 أطفال على الأقل، فيما يواجه ثلاثة أطفال آخرون خطر الإعدام بعد صدور أحكام نهائية بحقهم.

وكشفت عن أسماء المعتقلين المهددين بالإعدام وهم ثلاثة أطفال صدرت بحقهم أحكام نهائية "علي النمر وداوود المرهون وعبد الله الزاهر"، المحكومون بالإعدام منذ العام 2014، بناء على تهم تتعلق بممارسة حقوق مشروعة والمشاركة في مظاهرات، وتهم أخرى بالعنف لم تقدم فيها أدلة ملموسة.

إلى جانب "حسين الأوجامي، ومصطفى الخياط، وجعفر الفرج" وهؤلاء يجهلون وذويهم، المراحل القانونية التي وصل لها أحكامهم، وذلك بعد أن صدرت ومنذ مدد طويلة أحكام أولية بإعدامهم، ما يعكس افتقاد الواقع القضائي في السعودية إلى أبسط أبجديات العدالة، وفق المنظمة.

ولفتت المنظمة إلى أن 8 من المعتقلين يواجهون خطر الإعدام، بعد أن طلبت النيابة العامة قتلهم بناء على تهم ليست من الأشد خطورة، ومن بين هؤلاء 4 يحاكمون في قضية واحدة إلى جانب المدافعة عن حقوق الإنسان "إسراء الغمغام"، وهم: " زوجها موسى الهاشم، وأحمد المطرود، وعلي العويشير، وخالد الغانم"، والذين يواجهون تهما تتعلق بنشاطات سلمية كالتظاهر وممارسة حقوق مشروعة كالتدوين في الشبكات الاجتماعية.

بالإضافة للشيخ "سلمان العودة، والدكتور علي العمري، والشيخ عوض القرني، والباحث حسن فرحان المالكي"، الذين يواجهون مطلب النيابة بإعدامهم، بتهم بعضها يتشابه مع تهم ضحايا أعدموا في مجزرة أبريل، بينها تهمة الإفساد في الأرض، والدعوة لتغيير الحكم وتأليب الرأي العام، حسب المنظمة الحقوقية.

كما يواجه المواطن الأردني "حسين أبو الخير"، حكم الإعدام بناء على تهم بجرائم المخدرات، ولا زالت قضيته في الاستئناف، بعد أن حكم عليه مجددا بالإعدام بعد محاكمة غير عادلة. وفق المنظمة الحقوقية.

واختتمت المنظمة تقريرها مُشيرة إلى أن عدم وجود أي ردود فعل دولية تجاه الرياض، وعدم بدء محاسبة دولية فعلية للمسئولين في عدد من القضايا كحرب اليمن وقتل الصحفي "جمال خاشقجي"، شجعها على المزيد من القتل بإجراءات تعسفية أو موجزة.

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٢٠ سجينا رؤوسهم تحت سيف #السعودية:

العودة

المرهون-قاصر

النمر-قاصر

الزاهر-قاصر

الأوجامي

الخياط

آل ابراهيم

الفرج

التحيفة

آدم

العباس

المطرود

عويشير

الهاشم

الغانم

الشمري

أبو الخير

المالكي

القرني

العمري https://t.co/zdLN3UxMBR — علي الدبيسي (@ali_adubisi) May 27, 2019

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