Responsive image

25º

29
مايو

الأربعاء

26º

29
مايو

الأربعاء

 خبر عاجل
  • الخارجية الأمريكية: نحث جميع الأطراف في ليبيا على البحث عن عملية سياسية ويمكن لحفتر لعب دور مهم في الحل
     منذ 14 ساعة
  • الخارجية الأمريكية: مستعدون للتفاوض عندما ترغب القيادة الإيرانية بذلك
     منذ 14 ساعة
  • نائب رئيس المجلس العسكري بالسودان: لولا خروج الجماهير ما سقط البشير
     منذ 14 ساعة
  • الحية: مقاومتنا راشدة عاقلة؛ فهي تدافع عن الشعب، ولتحرير الأرض، ونقول لن تمر صفقة القرن ولن تهود القدس، وستبقى عاصمة لفلسطين حرة إسلامية
     منذ 17 ساعة
  • إعلام العدو يتحدث عن إصابة لاحد جنوده على حدود غزة وجاري فحص مصدر إطلاق النار
     منذ 22 ساعة
  • وسائل إعلام الإسرائيلية": إصابة مستوطن على حدود قطاع غزة، دون ذكر تفاصيل آخرى .
     منذ 22 ساعة
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

3:13 صباحاً


الشروق

4:50 صباحاً


الظهر

11:52 صباحاً


العصر

3:28 مساءاً


المغرب

6:54 مساءاً


العشاء

8:24 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

 عربية وعالمية

إقرأ

عربية وعالمية

تابع آخر الأخبار العربية والعالمية من جريدة الشعب الجديد

بينهم ثلاثة أطفال.. 20 مُعتقلاً مُهددون بالإعدام

منذ 40 دقيقة
عدد القراءات: 101
بينهم ثلاثة أطفال.. 20 مُعتقلاً مُهددون بالإعدام

كشفت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، أن خطر الإعدام يُهدد أكثر من 20 معتقلا في السعودية.

جاء ذلك في تقرير نشرته المنظمة على موقعها، أشارت فيه إلى انعدام الشفافية في إجراءات الحكومة السعودية في قضايا المعتقلين عموما، حيث تحتوي على تعذيب وانتهاكات عدة لحقوق المعتقلين.

وأكدت المنظمة على أن هنالك المئات في السعودية ربما تطالهم أحكام بالإعدام بعضهم على خلفية قضايا سياسية، لافتًا إلى أن الإعدامات الأخيرة طالت 6 أطفال على الأقل، فيما يواجه ثلاثة أطفال آخرون خطر الإعدام بعد صدور أحكام نهائية بحقهم.

وكشفت عن أسماء المعتقلين المهددين بالإعدام وهم ثلاثة أطفال صدرت بحقهم أحكام نهائية "علي النمر وداوود المرهون وعبد الله الزاهر"، المحكومون بالإعدام منذ العام 2014، بناء على تهم تتعلق بممارسة حقوق مشروعة والمشاركة في مظاهرات، وتهم أخرى بالعنف لم تقدم فيها أدلة ملموسة.

إلى جانب "حسين الأوجامي، ومصطفى الخياط، وجعفر الفرج" وهؤلاء يجهلون وذويهم، المراحل القانونية التي وصل لها أحكامهم، وذلك بعد أن صدرت ومنذ مدد طويلة أحكام أولية بإعدامهم، ما يعكس افتقاد الواقع القضائي في السعودية إلى أبسط أبجديات العدالة، وفق المنظمة.

ولفتت المنظمة إلى أن 8 من المعتقلين يواجهون خطر الإعدام، بعد أن طلبت النيابة العامة قتلهم بناء على تهم ليست من الأشد خطورة، ومن بين هؤلاء 4 يحاكمون في قضية واحدة إلى جانب المدافعة عن حقوق الإنسان "إسراء الغمغام"، وهم: " زوجها موسى الهاشم، وأحمد المطرود، وعلي العويشير، وخالد الغانم"، والذين يواجهون تهما تتعلق بنشاطات سلمية كالتظاهر وممارسة حقوق مشروعة كالتدوين في الشبكات الاجتماعية.

بالإضافة للشيخ "سلمان العودة، والدكتور علي العمري، والشيخ عوض القرني، والباحث حسن فرحان المالكي"، الذين يواجهون مطلب النيابة بإعدامهم، بتهم بعضها يتشابه مع تهم ضحايا أعدموا في مجزرة أبريل، بينها تهمة الإفساد في الأرض، والدعوة لتغيير الحكم وتأليب الرأي العام، حسب المنظمة الحقوقية.

كما يواجه المواطن الأردني "حسين أبو الخير"، حكم الإعدام بناء على تهم بجرائم المخدرات، ولا زالت قضيته في الاستئناف، بعد أن حكم عليه مجددا بالإعدام بعد محاكمة غير عادلة. وفق المنظمة الحقوقية.

واختتمت المنظمة تقريرها مُشيرة إلى أن عدم وجود أي ردود فعل دولية تجاه الرياض، وعدم بدء محاسبة دولية فعلية للمسئولين في عدد من القضايا كحرب اليمن وقتل الصحفي "جمال خاشقجي"، شجعها على المزيد من القتل بإجراءات تعسفية أو موجزة.

&

;

 

البحث

الأكثر مشاهدة

آخر الأخبار

روابط سريعة

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
اتصل بنا
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2019

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers