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حميدتي: القوات المسلحة جزء من الثورة ولولاها لبقى النظام

منذ 41 دقيقة
عدد القراءات: 91
حميدتي: القوات المسلحة جزء من الثورة ولولاها لبقى النظام

أشار "محمد حمدان دقلو" المعروف بلقب "حميدتي"، نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، إلى أن المجلس لو وجد شخصا ذا ثقة فسيسلمه السلطة فورا.

جاء ذلك في تصريحات لحميدتي مساء أمس الثلاثاء، حيث أكد على رفض المجلس أي تهديد، مؤكدا أنه لا يريد للسودان أن ينزلق إلى حافة الهاوية.

وأضاف المسئول العسكري: المجلس يملك معلومات مؤكدة بتخابر العديد مع جهات خارجية، مُشيرًا إلى أن السودان مستهدف وهناك جهات تريده أن يصبح مثل سوريا وليبيا، مُشددًا على أن القوات المسلحة جزء من الثورة ولولاها لبقى النظام.

وكانت قوى المعارضة في السودان قد دعت يوم أمس الثلاثاء، إلى إضراب للضغط على المجلس العسكري الانتقالي بعد تعثر المفاوضات بين الجانبين بشأن تعيين أعضاء المجلس السيادي.

 

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