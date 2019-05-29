تيار الشريعة ينفي المشاركة في مسيرة تفويض المجلس العسكري

نفى تيار نصرة الشريعة ودولة القانون، أي صلة له بالمسيرة المعلن عنها يوم الجمعة لتفويض المجلس العسكري.



جاء ذلك في تصريح صحفي للدكتور "محمد علي الجزولي" نشره الحساب الرسمي لتيار نصرة الشريعة ودولة القانون يوم أمس الثلاثاء على الفيسبوك، أكد فيه على دعوتهم الثابتة إلى تحقيق قدر كبير من التوافق السياسي حول المرحلة الانتقالية بما يجعلها آمنة ومستقرة.

وأضاف الجزولي: صحيح أن المجلس العسكري شريك في عملية التغيير لكنه شريك نصير، وجماهير شعبنا وقواه الحية السياسية والمجتمعية هي الصانع الرئيس للثورة، مؤكدًا على أنه لا يمكن للشريك النصير الإنفراد بتشكيل الحكومة الانتقالية متجاوزا الشريك الأصيل لا سيما القوى التي تطرح حلولا موضوعية غير متعسفة .

يُجدر الإشارة إلى أن المجلس العسكري ينوي الانفراد بالسلطة ورمي مطالب الشارع عرض الحائط، خصوصًا بعد التأييد الذي ناله عسكر السودان من "الإمارات والسعودية ومصر".