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حماس: يوم القدس العالمي محطة لتصويب البوصلة نحو فلسطين ومواجهة مشاريع الاحتلال

منذ 9 ساعة
عدد القراءات: 281
حماس: يوم القدس العالمي محطة لتصويب البوصلة نحو فلسطين ومواجهة مشاريع الاحتلال

أكدت حركة المقاومة الاسلامية حماس، اليوم الأربعاء 29 مايو ، أن يوم القدس العالمي هو محطة لتصويب بوصلة جموع الأمة نحو فلسطين لمواجهة الاحتلال الصهيوني من أجل التحرير ، والتصدي لمحاولات تهويد القدس وطمس هويته".

وكتب الناطق باسم الحركة، عبد اللطيف القانوع، في منشور له عبر صفحته على الفيس بوك" إن شعبنا الفلسطيني يتطلع في هذا اليوم العظيم لحشد كل طاقات الأمة لحماية المسجد الأقصى ونصرة القدس والتصدي لمحاولات تهويدها وطمس هويتها ، ليؤكد من جديد رفضه لصفقة القرن وكل مشاريع تصفية قضيته العادلة.

ودعت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار، الجماهير الفلسطينية للمشاركة في الجمعة الـ60 من مسيرات العودة على الحدود الشرقية لقطاع غزة والتي تحمل عنوان "يوم القدس العالمي".

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