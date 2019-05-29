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مقتل محتجه في إطلاق نار قرب ميدان الاعتصام بالخرطوم

منذ 8 دقيقة
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مقتل محتجه في إطلاق نار قرب ميدان الاعتصام بالخرطوم

قتلت محتجه وأصيب آخرون في شارع النيل قرب مقر الاعتصام في الخرطوم ، اليوم الأربعاء 29 مايو  في اشتباكات بين قوات الجيش السوداني ومسلحين.

أفاد "تجمع المهنيين" السوداني المعارض عبر حسابه على موقع تويتر، أن الضحايا سقطوا جراء "اشتباك بالرصاص الحي وقع بين قوات عسكرية ومتفلتين منها في شارع النيل بالخرطوم".


وأدان التجمع ما وصفه بـ "التصرفات الصبيانية" غير المسؤولة من القوات النظامية التي يجب أن يكون وجودها لحفظ أمن المواطن وسلامته.
يأتي ذلك فيما يتواصل في لليوم الثاني والأخير، إضراب عام واحتجاجات دعت لها قوى من المعارضة للضغط على المجلس العسكري الانتقالي  الذي يماطل في تسليم السلطة للمدنيين.

وتتهم قوى الحرية والتغيير المجلس العسكري بالسعي إلى الهيمنة على عضوية ورئاسة المجلس السيادي، أحد أجهزة السلطة المقترحة خلال الفترة الانتقالية.

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