إيران تفاجئ السعودية بعزمها على حضور قمة مكة

فاجأت إيران بإعلانها عن نيتها حضور قمة منظمة التعاون الإسلامي المقررة في مكة المكرمة غدا الخميس، السعودية ، رغم عدم تلقيها أي دعوة من الملك سلمان بن عبد العزيز لحضور القمة.

وكشف عباس عراقجي نائب وزير الخارجية الإيراني اليوم الأربعاء 29 مايو ، عن أن "طهران ستشارك في قمة منظمة التعاون الإسلامي في مكة لكن ليس على مستوى رفيع".

وكانت قد أفادت وكالة "إيسنا" الإيرانية بأن "إيران ستشارك على مستوى المدير العام لوزارة الخارجية ، لأن الرياض لم ترسل أي دعوة لإيران للمشاركة في قمة منظمة التعاون الإسلامي الجمعة في مدينة مكة المكرمة"، مضيفة أنها "تلقت الدعوة من أمانة المنظمة فقط".



وكان نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية غلام حسين دهقاني، قد حذر الأحد الماضي أعضاء منظمة التعاون الإسلامي من اتخاذ قرارات وإجراءات ضد بلاده خلال قمة مكة.