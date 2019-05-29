جمعيات مغربية تدعو للاحتجاج ضد "صفقة القرن" الجمعة القادمه

دعت ثلاث جمعيات مغربية، اليوم الأربعاء 29 مايو ، في بيان مشترك ، إلى تنظيم وقفة أمام البرلمان الجمعة المقبل، احتجاجاً على المساعي الرامية لتمرير "صفقة القرن" الأمريكية المتعلقة بتسوية القضية الفلسطينية.

وأعلنت "مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين"، و"الجمعية المغربية لمساندة الكفاح الفلسطيني"، و"الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة"، إن الوقفة ستنظم تحت شعار "الشعب المغربي ضد مؤامرة صفقة القرن، ومع خيار المقاومة ومواجهة التطبيع".

وذكر البيان أن "الوقفة تأتي في سياق الهجمة الصهيوأمريكية على شعوب الأمة العربية الإسلامية، وتنزيل أجندة الفوضى الخلاقة لتصفية قضية فلسطين، وفرض ما يسمى صفقة القرن، بتواطؤ مكشوف مع بعض أنظمة المنطقة".

وأوضح البيان أن الاحتجاج جاء بسبب "تنامي مؤشرات تنزيل بنود هذه المؤامرة الإجرامية الكبرى بحق القدس وفلسطين وكل مكونات الأمة".

واعتبر أن مؤشرات تمرير الصفقة يتمثل في "الزيارات المشؤومة لعرّاب الصفقة في الفريق الصهيوني المدعو جاريد كوشنر (صهر الرئيس الأمريكي)، لعدد من عواصم المنطقة ومنها المغرب، لتسويق صفقته، والدفع بالمغرب للمشاركة فيما يسمى مؤتمر البحرين الاقتصادي الصهيوتطبيعي".