المعارضة السودانية: قدمنا تصورا للمجلس العسكري وإذا لم يستجب فسنذهب إلى العصيان المدني

أعلنت قوى الحرية والتغيير في السودان ، اليوم الأربعاء 29 مايو ، انها قدمت تصورا واضحا إلى المجلس العسكري وإذا لم يستجب فستذهب إلى العصيان المدني ، مؤكده أن مواقف حميدتي غير مقبولة والمجلس العسكري يريد السيطرة على الدولة .

وقالت :" لن ننقاد إلى أي شكل من أشكال العنف مهما كانت الاستفزازات ومصرون على سلميتن ، مضيفه أنه لم يحدث أي نوع من أنواع التواصل الرسمي مع المجلس العسكري منذ توقف المفاوضات".

وأكدت أن أي حديث عن انتخابات مبكرة هو إجهاض لمسيرة التفاوض بيننا وبين المجلس العسكر ، و لا يمكن إجراء انتخابات في 3 أشهر وما زال الملايين في مخيمات اللجوء والنزوح".

واعتبرت أن الدعوة إلى انتخابات مبكرة بمثابة وضع العربة أمام الحصان وهي وسيلة مرفوضة للضغط علينا".

-وأكدت أن الثورة السودانية مدعومة من الشعب السوداني فقط وليس من دول إقليمية أو المجتمع الدولي ، مؤكده رفضها التدخل الخارجي في شؤون بلادها".