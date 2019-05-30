"الجارديان": حميدتي القائد المخيف يسحب الخيوط في السودان بدعم سعودي

نشرت صحيفة "الجارديان" تقريرا لمراسلها للشؤون الأفريقية جيسون بيرك، يقول فيه إن الساعد الأيمن للرئيس السوداني السابق عمر البشير في دارفور، محمد حمدان دقلو (حميدتي) أصبح وبشكل متزايد لاعبا رئيسيا في مرحلة ما بعد الإطاحة به ، وذلك بدعم من السعودية.

واشارات الصحبفة إلي أطلاق رجال مسلحون النار على المتظاهرين في العاصمة السودانية الخرطوم في وقت سابق من هذا الشهر ، مما أسفر عن مقتل ستة وجرح العشرات ، وسارع الشهود إلى إلقاء اللوم على قوات الدعم السريع ، وهي جماعة شبه عسكرية خائفة ، يقودها محمد حمدان دجالو ، المعروف باسم حمدتي ، الذي يشغل أيضًا منصب نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي ، الذي يدير السودان منذ الإطاحة بالجيش عمر البشير بعد أشهر من الاحتجاجات في 11 أبريل.

وأوضحت أنه على الرغم من أن الشهود رأوا الجنود في سيارات تحمل علامات قوات الدعم السريع وهي تطلق النار أثناء تطهيرها من المتاريس ، قال حميدتي إن المسؤولين عن العنف قد عثر عليهم داخل جامعة الخرطوم ومعسكر المحتجين ، و تم القبض على هؤلاء الأشخاص واعترافهم بالكاميرا" ، دون تقديم المزيد من التفاصيل أو الدليل.

وتابعت ، اتسم حكم البشير الذي دام 30 عامًا بحرب أهلية وانتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان. قاوم الجنرالات الذين استولوا على السلطة دعوات المتظاهرين والمجتمع الدولي بالتنحي ، وأصروا على تعيين هيئة حكم جديدة من قبل ضابط..

مع استمرار المحادثات حول الهيئة الحاكمة في طريق مسدود ، أصبح ينظر إلى حمدتي بشكل متزايد على أنه لاعب رئيسي. تم تأكيد نفوذه يوم الجمعة عندما ظهر أنه قابل ولي العهد السعودي ، محمد بن سلمان ، أثناء زيارته للمملكة العربية السعودية. ظهرت الرياض كداعم رئيسي لحكام السودان الجدد منذ سقوط البشير.



واضافت أنه تم نشر قوات الدعم السريع مرارًا وتكرارًا في السنوات الأخيرة لقمع المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية وغيرهم. ويقول المراقبون إن حوالي 10،000 جندي من قوات الدعم السريع ينتشرون أو بالقرب من الخرطوم.

حذر حميدتي المحتجين من أي "فوضى" أخرى ،ملمحا في أواخر الشهر الماضي إلى أن الجيش قد يستخدم القوة إذا استمرت الاضطرابات. لكنه قال مراراً وتكراراً إنه يود رؤية الديمقراطية في السودان ورفض أوامر من البشير بتفريق الاعتصام خارج المقر العسكري في العاصمة والذي أدى إلى سقوط الديكتاتور.

وفي الأسبوع الماضي ، قال لصحيفة الأهرام المصرية إن المجلس العسكري الحاكم "يريد تسليم السلطة اليوم وليس غدًا".

يقول المبعوثون الغربيون ونشطاء المعارضة في الخرطوم إن حمدتي ، الذي ينتمي إلى عائلة من تجار الإبل في محافظة نائية وتخرجوا من المدرسة الابتدائية ، يأمل أن يصبح رئيساً. لقد خطط حميدتي ليصبح الرجل الأول في السودان. وقال شخص معارض طلب عدم ذكر اسمه خوفاً من الانتقام.

يقول المحللون إن حيمديتي مدعوم من قبل تحالف غير رسمي يضم مؤيدين متعددين. يراه البعض كحليف ضد الحركة الإسلامية التي دبرت انقلاب عام 1989 ، الذي أوصل البشير إلى السلطة ودعم نظامه.

كما قدم حمدتي قوات برية للتحالف الذي تقوده السعودية يقاتل المتمردين الإيرانيين في اليمن ويمكنه الاعتماد على دعم السعوديين والإمارات العربية المتحدة ومصر ، وكلهم يأملون في تهميش الإسلاميين.

يولفتت الصحيفة إلي أن ارتبط صعوده ارتباطًا وثيقًا بالصراع الدائر في مسقط رأسه دارفور ، حيث تتهم قواته بمواصلة حملة الأرض المحروقة ضد المتمردين التي شنها البشير في عام 2003 ، والتي اتهم الرئيس السابق بارتكابها جرائم حرب وإبادة جماعية من قبل الدولي محكمة جنائية.

قُتل حوالي 300000 شخص وشرد 2.7 مليون شخص قسراً في السنوات الأولى من هذا الصراع ، عندما قامت ميليشيا الجنجويد التي تدعمها الحكومة بإشعال النار في القرى وقتل واغتصاب الأفارقة العرقيين في جميع أنحاء منطقة دارفور.

في مقابلة مع صانعي الأفلام الوثائقية في عام 2008 ، قال حمدتي إن البشير طلب منه شخصياً قيادة الحملة ضد التمرد في دارفور ، لكنه نفى أي تورط في الهجمات على المدنيين وقال إنه رفض أوامر بمهاجمة المناطق المدنية.

وقال مجدي الجيزولي ، الباحث في معهد ريفت فالي ، وهو مركز أبحاث يركز على شرق إفريقيا ، إن نهوض حمدتي قد تم بفضل استراتيجية الجيش السوداني المتمثلة في إسناد عمليات مكافحة التمرد إلى القوات المحلية. و خلص تقرير صادر عن هيومن رايتس ووتش في نيويورك عام 2015 إلى أن منظمة مراسلون بلا حدود "ارتكبت مجموعة واسعة من الانتهاكات المروعة" ، بما في ذلك تشريد مجتمعات بأكملها بالقوة وتدمير الآبار ونهب المواشي. وقالت: "من بين أكثر الانتهاكات فظاعة ضد المدنيين التعذيب والتعذيب خارج نطاق القضاء والاغتصاب الجماعي".

قال شهود عيان على هجوم شنته قوات الدعم السريع عام 2015 في منطقة جبل مرة بدارفور ، إن القوات ارتكبت عمليات اغتصاب جماعي داخل قرية جولو وحولها ، وغالبًا ما تقوم باغتصاب النساء والفتيات أمام شيوخ محليين قبل قتل النساء وترك جثثهن في قالت هيومن رايتس ووتش في الشوارع.

المحكمة الجنائية الدولية لم توجه اتهامات ضد حميدتي. لكنه قال في تقرير عام 2014 أن قوات الدعم السريع التابعة لقيادته كانت "مماثلة في الهيكل وطريقة العمل" للميليشيات السابقة ، مع "نمط مماثل من الهجمات العشوائية وغير المتناسبة ضد المدنيين".