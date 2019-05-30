بعد جولة في دول عربية.. كوشنر وغرينبلات يصلان تل أبيب

وصل كبير مستشاري ترامب "جاريد كوشنير" والمبعوث الخاص لعملية السلام "جيسون غرينبلات" إلى الكيان الصهيوني، بعد جولة عربية لبحث "صفقة القرن".

ومن المقرر أن يلتقي الوفد الأمريكي اليوم الخميس رئيس وزراء الاحتلال "بنيامين نتنياهو"، لبحث صفقة القرن في ظل أزمة تشكيل الحكومة الإسرائيلية، وتأثير تلك الأزمة على المضي قدما في الخطة والمؤتمر الاقتصادي الذي سيعقد في البحرين نهاية شهر يونيو المقبل.

وكان كوشنير وغرينبلات قد زارا كلا من المغرب والأردن، حيث أكد الملك "عبد الله الثاني"، على ضرورة تكثيف الجهود لتحقيق السلام الشامل والدائم على أساس حل الدولتين، الذي يضمن قيام دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.