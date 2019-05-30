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الاتحاد الأفريقي يواصل الضغط على عسكر السودان ويؤكد رفضه الانقلاب

منذ 40 دقيقة
عدد القراءات: 110
الاتحاد الأفريقي يواصل الضغط على عسكر السودان ويؤكد رفضه الانقلاب

أكد الاتحاد الأفريقي على أنه لا يزال يتعامل مع التطورات في السودان على أنها انقلاب عسكري، مُشيرًا إلى أنه مُستمر في الضغط على المجلس العسكري.

جاء ذلك في بيان صادر عن الاتحاد الأفريقي يوم أمس الأربعاء، أكد فيه على أنه يرفض بشكل قاطع الانقلاب العسكري في السودان، مُطالبًا بضرورة البحث عن حل سريع للأزمة الراهنة، واحترام إرادة الشعب السوداني.

وأضاف البيان: نعرب عن قلقنا العميق إزاء الأوضاع في السودان عقب تولي الجيش السلطة في البلاد منذ 11 أبريل 2019، وتداعيات ذلك على البلاد والمنطقة والقارة الأفريقية، داعيًا جميع السودانيين إلى إعلاء مصالح بلادهم فوق أي اعتبارات أخرى والبحث عن حل شامل للأزمة.

يُجدر الإشارة إلى أن قمة أفريقية كانت قد انعقدت 23 أبريل الماضي بالقاهرة، قررت منح السودان ثلاثة أشهر مهلة لنقل السلطة إلى حكومة مدنية، إلا أن المجلس العسكري اتفق مع قوى مدنية على مجلس سيادي.

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