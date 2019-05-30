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خبير صهيوني: صفقة القرن هراء الاقتصادي وترامب مشعوذ

منذ 11 دقيقة
عدد القراءات: 82
خبير صهيوني: صفقة القرن هراء الاقتصادي وترامب مشعوذ

وصف الخبير الاقتصادي الصهيوني "سيفر بلوتسكر" صفقة القرن بالهراء الاقتصادي، مُشيرًا إلى أن الحديث عن سلام اقتصادي لحل الصراع بين اليهود والعرب كلام فارغ.

جاء ذلك في مقاله كتبها بلوتسكر بصحيفة "يديعوت أحرونوت" قال فيها: منذ ما يزيد على العام يشهد الشرق الأوسط انتشارا في أجواء الحديث عن صفقة القرن بين إسرائيل والفلسطينيين، وهي مزيج بين الخداع والتخبط، ويبدو أن الأخير قد تفوق على الأول بإعلان عقد قمة البحرين الاقتصادية تمهيدا لعقد السلام الاقتصادي، والحقيقة أن هذا ليس سلاما اقتصاديا، وإنما هراء اقتصادي.

وأشار المقال إلى أن السلام السياسي هو الأساس بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وهو الشرط الذي يسبق السلام الاقتصادي، فالأخير لن يحصل قبل الأول، وهذا تم تجريبه عدة مرات، ولم ينجح، حتى أن الاتفاق الاقتصادي في 1994 بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل بعد عام واحد على اتفاق أوسلو لم يتطور ليصبح اتفاقا دائما، بسبب تعثر العملية السياسية، وخطط البنك الدولي والدول المانحة للتطوير الزراعي والصناعي الفلسطيني لم تنجح.

وكشف الخبير الصهيوني عن أن نوايا ترامب من السلام الاقتصادي موجه بالأساس لترويض الفلسطينيين، وجعلهم يتجرعون المرارة المتمثلة بالقضاء على تطلعاتهم الوطنية بالاستقلال، فالرئيس الأمريكي لا يريد شراء الفلسطينيين بل شراء سكوتهم، ومنحهم أموالا من دول الخليج، ويدعي أنه يدير هذا الصراع كما لو كان رجل أعمال مجربا، واقتصاديا محترفا، لكن هذا ليس صحيحا.

واختتم بلوتسكر حديثه واصفًا ترامب بالمشعوذ، حيث قال: نحن أمام مشعوذ اقتصادي، وإسرائيل بمطالبة بالحذر كي لا تكون من ضحايا سياسته الخرقاء.

 

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