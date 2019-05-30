"حركة الجهاد" و "جبهة العمل" يدعون للمشاركة في مسيرات يوم القدس العالمي

استقبل "زياد النخالة" الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين وفداً من جبهة العمل الإسلامي في لبنان، ضمّ كلاً من: المنسق العام للجبهة الشيخ الدكتور "زهير الجعيد"، وأعضاء مجلس القيادة: "الشيخ بلال سعيد شعبان، والشيخ غازي حنينه، والشيخ شريف توتيو، والحاج عبد الله الترياقي، والدكتور سالم فتحي يكن، إحسان عطايا" ممثل الحركة في لبنان.

جاء ذلك في بيان صادر عن المجتمعون، أكدوا فيه على أن الاجتماع تناول لبوضع بغزة وفلسطين وسبل التعاون لرفع الظلم عن الشعب الفلسطيني، لنصرة قضيته ومواجهة الإملاءات والابتزازت، مُشيرين إلى عدم الرضوخ لتهديدات الصهاينة سواء سياسية أو عسكرية أو اقتصادية.

وحسب البيان فإن الاجتماع تناول أيضًا محاولات ترامب والصهاينة من أجل تمرير صفقة القرن، والعمل على تصفية القضية الفلسطينية وإنهاء المقاومة، وإلغاء حق العودة، وفرض توطين الفلسطينيين في أماكن وجودهم.

يأتي ذلك الاجتماع بعد دعوة وجهها الأمين العام لحزب الله "حسن نصر الله"، بضرورة عقد قاء فلسطيني لبناني، للعمل على تدارس آليات مواجهة توطين اللاجئين الفلسطينيين في الدول المضيفة وإنهاء عمل وكالة الأونروا.

وفي سياق متصل وجهة القيادات السياسية المجتمعة دعوة للشعوب العربية والإسلامية، للمشاركة في مسيرات "يوم القدس" غدًا الجمعة بالتزامن مع الجمعة الـ60 من مسيرات العودة وكسر الحصار، للتأكيد على تمسكهم بمقدسات الأمة، وإعلان رفضهم لسياسة الإدارة الأمريكية، وسياسات التطبيع مع الصهاينة.

وبالحديث عن مؤتمر الاقتصادي المنتظر عقده الشهر القادم بالبحرين، أكد المجتمعون على أن العدو لن ينال بأية طريقة من عزيمة المقاومين الذين صمدوا ولا يزالوا يصمدون أمام الآلة العسكرية الصهيونية ، والذي لن يقع في حبائل الشراك المالي والاقتصادي.

وفي الختام أكد البيان على أن مؤامرة مؤتمر المنامة لن تمر، والشعب الفلسطيني سيفشل صفقة القرن وسيفضح هذه الورشة، مشددين على أنه لا مكان لمن يريد بيع فلسطين وشراء الذمم والضمائر بين المقاومين ومعهم، بل هو من الخائنين الذين باعوا القضية ورضخوا للواقع المرير، وعملوا على تصفية القضية وإنهائها، وسلموا زمام أمورهم للصهاينة ولإدارة الشر الأمريكية، توهما منهم بأن الإغراءات المالية، وما يسمى بالانتعاش الاقتصادي سيكون سبيلا لإنهاء الصراع وتصفية المقاومة.

وفي سياق مُتصل شدد "جميل عليان" عضو القيادة السياسية في حركة الجهاد الإسلامي، أول أمس الثلاثاء على ضرورة أن تكون غدًا الجمعة يوما لخروج عشرات الملايين من العرب والمسلمين وأحرار العالم لحماية تاريخ القدس وهويتها الإسلامية، بجانب التأكيد على أنه لا مكان ولاحق للعدو الصهيوني في أرض القدس، مؤكدًا على أن وعود ترامب وقراراته لن تغير من حقائق التاريخ والواقع شيئا.

وأَضاف عليان: القدس هي فرصة مهمة للأمة العربية والإسلامية للتوحد واستنفار كل الطاقات ولحماية المنطقة التي ستنهار بدون القدس.

واختتم عضو الجهاد تصريحاته قائلاً: خروج مئات الآلاف بيوم القدس العالمي في مسيرات العودة هو نصرة لله ورسوله ولأولى القبلتين، داعيًا إلى ضرورة التوجه صوب القدس والتظاهر أمام الحواجز بالآلاف لإجهاض المؤامرة على القدس.