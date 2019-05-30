ندوة في صنعاء بعنوان "يوم القدس العالمي في مواجهة صفقة القرن"

تحت عنوان “يوم القدس العالمي في مواجهة صفقة القرن”، نظم مركز هدى القرآن للدراسات الإستراتيجية بالمركز الثقافي في العاصمة صنعاء اليوم الأربعاء، تناول فيها ثلاث أوراق عمل.

وكان الأستاذ "محمد البخيتي" عضو المكتب السياسي لأنصار الله الورقة الأولى،والتي احتوت على أبعاد تزامنية هذا اليوم مع جلالة وقدسية شهر رمضان المبارك.

كما تناول رئيس رابطة أبناء السودان المناهضة للعدوان على اليمن "الطيب البشير" الورقة الثانية، والتي تضمنت أسباب اندفاع الحكومات والأنظمة العربية إلى التطبيع وما هو الحل.

وقدم الأستاذ "محمد العابد" أخر ورقة بالمؤتمر، والتي كانت حول دعوة المرشد الإيراني "علي الخميني" للشعوب بإحياء يوم القدس العالمي كضرورة جمعية تعيد إحياء مقومات الأمة وعناصر وحدتها.