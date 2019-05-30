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حماس: يوم القدس فرصة لجمع شمل الأمة العربية

منذ 5 ساعة
عدد القراءات: 247
حماس: يوم القدس فرصة لجمع شمل الأمة العربية

أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" على أن يوم القدس العالمي يشكل فرصة لجمع شمل الأمة وتذكيرها بدورها تجاه قضية فلسطين.

جاء ذلك في بيان صحفي صادر عن الحركة، دعت فيه كل العرب والمسلمين إلى العمل على تحرير فلسطين ورفع الظلم عن أهلها وسكانها باعتباره واجبا مقدسا وأمانة في أعناقهم، موجهين تحية لكل من دعم المقاومة بالمال والسلاح، وعمل على تعزيز صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال.

كما أشادت حماس بإعلان إيران ليوم القدس العالمي في الجمعة الأخيرة من رمضان، حيث قالت أنه يعبر عن مدى احتضان الأمة وقادتها وشعوبها لفلسطين والقدس، والحرص على إبقاء هذه القضية حية حتى النصر والتحرير.

ودعت حماس في بيانها الأمة العربية إلى ضرورة دعم مقاومة الشعب الفلسطيني بكل السبل لتعزيز صمودها وثباتها في مواجهة كل المخططات والمشاريع الأمريكية والصهيونية وفي مقدمتها صفقة القرن.

واختتمت الحركة بيانها مؤكدة على أن القضية الفلسطينية ومقاومتها الباسلة تتعرض اليوم لحالة غير مسبوقة من العداء والتآمر والخذلان من أطراف عدة، مصحوبة بموجة هرولة إلى التطبيع بينما غزة محاصرة والضفة مستباحة، وصفقة القرن تغرس أنيابها وتنفذ بنودها على الأرض.

 

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