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علماء البحرين: يوم القدس هو نهضة للمُستضعفين ضد المستكبرين

منذ 45 دقيقة
عدد القراءات: 96
علماء البحرين: يوم القدس هو نهضة للمُستضعفين ضد المستكبرين

أكد علماء البحرين على أن يوم القدس العالمي هو يوم نهضة المستضعفين في وجه المستكبرين، مُشيرين إلى أن الخميني جعله في آخر جمعة من شهر رمضان، للتحرُّر من أغلال الطَّواغيت والظَّالمين.

جاء ذلك في بيان صادر عن علماء البحرين قالوا فيه:  أن يوم القدس هذا العام مختلفٌ عن سائر الأعوام، مُشيرين إلى أن احتمالات تتصاعد بقرب ميعاد تحرير فلسطين والمسجد الأقصى.

كما طالبوا شباب الأمة الإسلامية بضرورة الجهوزية التَّامة على المستوى النَّفسي والإيماني، وأنْ يكونوا متوثِّبين لأيِّ لحظةٍ يناديهم فيها التَّكليف الشَّرعي بالنزول إلى أرض فلسطين وتحريرها من رجس الصَّهاينة الغاصبين.

وأضاف البيان: الخونة عُملاء العدو الصُّهيوني في البحرين وفي بقية بلاد المسلمين الذين ربطوا حاضرهم ومستقبلهم وعروشهم بخيانة القرن مع العدو، واصطفًّوا في خنادقه، فيجب أنْ يكون حسابهم عسيرًا على يد الشُّعوب المسلمة.

واختتم علماء البحرين بيانهم موجهين دعوة إلى الجماهير الغيورة في بحرين وخصوصًا الشَّباب الفدائي المقاوم إلى جُمعةِ تحدٍ للعدو وعُملائِه ولمؤامرتهم الخبيثة ولصفقةِ العار التي يريدون تدنيس أرض البحرين بها، مؤكدين على أن الحربٌ الحقيقيةٌ على الإسلام والمسلمين ويجب أن نتعامل على هذا الأساس.

 

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