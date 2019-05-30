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الأقصى يستعد لاستقبال الآلاف لإحياء ليلة القدر

منذ 4 ساعة
عدد القراءات: 190
الأقصى يستعد لاستقبال الآلاف لإحياء ليلة القدر

يستعد آلاف الفلسطينيين لإحياء ليلة القدر في المسجد الأقصى المبارك، التي تصادف ليلة الـ27 من شهر رمضان المبارك ، وذلك بالتزامن مع دعوات فلسطينية لحشد مليوني في المسجد الأقصى بالجمعة الأخيرة من شهر رمضان، وتكثيف الرباط والاعتكاف في باحاته ومصلياته.

وأنهت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس استعداداتها كاملة لإحياء ليلة القدر في الأقصى، تمهيدًا لاستقبال حشود المصلين، ووضعت البرامج والدروس الدينية، وتم تجهيز المرافق الصحية وطواقم النظام والأمن .

ورغم اعتداءات قوات الاحتلال واقتحامات مستوطنيه التي تصاعدت بشكل كبير، وتخللها اعتداءات وتضييقات على المصلين والمعتكفين بالمسجد ن إلا أن باحات المسجد الأقصي ومصلياته تشهد يوميًا منذ صلاة العشاء والتراويح وحتى ساعات السحر أجواء روحانية إيمانية تمهيدًا لليلة القدر.

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