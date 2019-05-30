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محتجون في "عدن" يهتفون ضد الإمارات والسعودية

منذ 45 دقيقة
عدد القراءات: 108
محتجون في "عدن" يهتفون ضد الإمارات والسعودية

احتج يمنيون في العاصمة اليمنية المؤقتة "عدن"، ضد التحالف العربي السعودي الاماراتي ، مرددين شعارات مُندّدة  وتطالب برحيل قواتها.  وردَّد المتظاهرون شعارات: "لا تحالف بعد اليوم". 

وتشهد المناطق الخارجة عن سيطرة "الحوثيين" حالة سخط متزايدة ضد التحالف الذي تقوده السعودية، ورفضاً لوجود قواتها والقوات الإماراتية.


وأدَّى النزاع الدامي في اليمن، منذ 26 مارس 2015 حتى اليوم، إلى نزوح مئات الآلاف من السكان من منازلهم ومدنهم وقراهم، وانتشار الأمراض المعدية والمجاعة في بعض المناطق، ومقتل وإصابة عشرات الآلاف من المدنيين لا سيما الأطفال.

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