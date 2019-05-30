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قتيل وجرحى في محيط ساحة الاعتصام برصاص الشرطة السودانية

منذ 5 دقيقة
عدد القراءات: 60
قتيل وجرحى في محيط ساحة الاعتصام برصاص الشرطة السودانية

 سقط شهيد و7 مصابين، مساء اليوم الخميس 30 مايو ، في محيط ساحة الاعتصام بالخرطوم ، برصاص الشرطة السودانية ، وذلك بعد سقود محتجه حامل مساء امس.   
وأفاد تجمع المهنيين أنه "ما زال الرصاص اليوم يحصد الضحايا من المدنيين العُزل نتيجة لتبادل إطلاقه من قبل المتفلتين من الأجهزة العسكرية. 

وحمل المجلس العسكري المسئولية كاملة عن هذه الأحداث، حيث أن ضبط ومحاسبة المتفلتين من الأجهزة العسكرية هي جزء من مهامه وفشله في القيام بهذه المهام يثير الكثير من التساؤلات.

وتوجع المعتصمين منذ امس إلي ساحة الاعتصام مجددا بعد اضراب دام يوميا ، بسبب ما ينتهجه المجلس العسكري ضد الثوار من قتل ومماطلة في تسليم السلطة للمدنيين.

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