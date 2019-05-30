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مقتل وإصابة 40 شخص في مجزرة بجنوب السودان

منذ 38 دقيقة
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مقتل وإصابة 40 شخص في مجزرة بجنوب السودان

قتل 22 شخصاً بينهم قائد عسكري وامرأتان ، وأصيب 18 آخرون، اليوم الخميس 30 مايو ، في هجوم شنته مجموعات مسلحة لنهب 3 آلاف رأس من الماشية، في ولاية تويج وسط جنوب السودان.

وأشار أتيم مدوت ياك حاكم ولاية تويج، في تصريحات لوكالة "الأناضول" التركية، إلى أن العديد من الأسر فرت من منازلها بسبب الهجوم.

بدوره قال لام تنغوار، وزير الإعلام بولاية ليج الشمالية، إن الهجوم أسفر عن مقتل 4 من مواطني ولايته، وإصابة 4 آخرين بجروح خطرة.

ومنذ مطلع العام الجاري، قتل أكثر من 200 شاب نتيجة غارات نهب الأبقار في 7 من ولايات البلاد.

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