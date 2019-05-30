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السنوار يدعو لأوسع مشاركة في يوم القدس إنطلاقا من غزة غدًا

منذ 2 يوم
عدد القراءات: 506
السنوار يدعو لأوسع مشاركة في يوم القدس إنطلاقا من غزة غدًا

دعا رئيس حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في قطاع غزة يحيى السنوار، في كلمته بالمؤتمر الدولي لدعم الانتفاضة الفلسطينية لإحياء يوم القدس العالمي ، كافة جماهير شعبنا وأمتنا إلى أوسع مشاركة غدا في يوم القدس العالمي، والذي يتزامن مع فعاليات مسيرات العودة وكسر الحصار.
وأكد السنوار علي إن وعي جماهير الأمة لن يُزيف، ولن يتمكن أحد من صياغته من جديد، مضيفا أن انتماءنا للقدس هو دين وعبادة ، مشيرا إلي أن الهدف من صفقة القرن هو السعي إلى إنهاء الصراع في المنطقة، ودمج "إسرائيل" في منطقتنا العربية والإسلامية، وإعادة تشكيل وعي الأمة تجاه إعادة تشكيل مصفوفة جديدة.

وشدد على أن الصراع مع الاحتلال الصهيوني لن ينتهي إلا بتحرير أرضنا، مؤكدا أن المقاومة ستواصل تطوير أدوات مقاومته من أجل تحقيق أهداف شعبنا.
وأكد السنوار أن صفقة القرن لن تمر ما دام فينا عرق ينبض وقطرة دم واحدة، وجاهزون لأن نكون الوقود لإسقاط الصفقة، مؤكدا أن شعبنا في كل مكان قادر على إسقاط الصفقة وتدفيع العدو الثمن إذا ارتكب أي حماقة.

وأردف أن من يريد أن ينسجم مع الأمة فعليه أن يكون مع القدس والمقاومة وضد الاحتلال، ولن نخجل من أن نشكره على رؤوس الأشهاد.

وتوجه السنوار بالشكر لإيران، وأكد أنه لولا دعم إيران للمقاومة لما امتلكنا هذه القدرات، منبها إلى أن إيران دعمت المقاومة بالسلاح والخبرات ، في الوقت الذي تخلت فيه الامه عن القدس ، لافتا إلى أن من يدعم المقاومة والقدس فهو في صف الأصدقاء، ومن يراهن على بيع القدس فهو في صف الأعداء.

وقال إننا طورنا قدراتنا، ونعد شعبنا وأمتننا باسم فصائل المقاومة أنه إذا قدر الله وحدثت مواجهة وحرب مع الاحتلال فسيتم دك تل أبيب بأضعاف مضاعفة بما دكت به عام 2014.

وقال السنوار نتمنى أن يقف ملوك ورؤساء العرب لدعم صمود شعبنا ومقاومته، وحينها سنشكرهم على رؤوس الأشهاد ونضعهم على رؤوسنا.

وخاطب السنوار قادة الدول العربية والإسلامية بالقول: أنتم أمام موقف تاريخي سيسجل لكم أو عليكم، وإذا أردتم تثبيت حكمكم فعليكم تبني خيارات الأمة والقدس الشعب الفلسطيني.

 

ودعا السنوار الشعب البحريني إلى إعلان حالة الحداد العام يومي 25و26/6 يوم انعقاد الورشة الاقتصادية في البحرين.

وخاطب أهل البحرين: الزموا بيوتكم وارفعوا الرايات السوداء، ولا تخرجوا إلى الشوارع، وعبروا للكون كله أنكم مع القدس، ولن تطعنوا أهلكم في فلسطين في ظهورهم.

وعبر السنوار عن الشكر للمبادرة البحرينية لمناهضة التطبيع مع الاحتلال على مواقفهم، وطالب منهم ترجمة دعوة الحداد كي تصل إلى جميع أهلنا في البحرين.

وأكد أن غزة لن تشتري قوتها ببيع الوطن، ولن تقام فيها دولة مسخ بعيداً عن باقي الوطن، داعيا حركة فتح إلى كلمة سواء، ونضع أيدينا بعضها ببعض لإسقاط هذه الصفقة وإفشالها.


من جانبه دعا الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة في كلمة ألقاها عبر الشاشة إلى تحويل التهديد الذي تتعرض له القضية الفلسطينية الى فرصة للجميع، وعقدِ لقاءٍ وطنيٍ يجمعُ كافةَ قوى الشعبِ الفلسطيني، للعودة من خلالِهِ إلى مشروعِ منظمةِ التحريرِ، وميثاقِها الوطنيِّ الذي يدعو إلى التحريرِ والعودةِ.

كما أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني،  أنَّ الكيان الصهيوني بات اليوم غارقاً في حالة من الخمول والضعف وانه في طريقه إلى الزوال.

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