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"فيديو".. رجل يطلق النار بنفسه النار أمام "البيت الأبيض"

منذ 33 دقيقة
عدد القراءات: 80
"فيديو".. رجل يطلق النار بنفسه النار أمام "البيت الأبيض"

لقي رجل مصرعه ، اليوم الخميس 30 مايو ، بعد أن أشعل نفسه بالنيران أمام البيت الأبيض.

وقالت الخدمات السرية، المسؤولة عن حماية البيت الأبيض، أن الرجل يدعى أرناف غوبتا، وتوفي في وقت لاحق بعد نقله إلى المستشفى، متأثرا بالحروق التي أصيب بها.

وقال مسؤولو الخدمات السرية إن عناصرها، استجابوا خلال ثوان للحادثة، وقاموا بإطفاء الرجل لكن حروقه كانت بالغة ، ولم يعرف السبب وراء إشعال الرجل النار في نفسه.

 

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