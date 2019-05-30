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نشطاء في أميركا يطلقون وسم "يسقط مؤتمر البحرين"

منذ 5 ساعة
عدد القراءات: 270
نشطاء في أميركا يطلقون وسم "يسقط مؤتمر البحرين"

أطلقت نشطاء  في الساحة الأميركية ، وسم #يسقط_ مؤتمر_البحرين ، على مواقع التواصل الاجتماعي يدعو لمقاطعة وإسقاط مؤتمر البحرين الاقتصادي ، معتبرين أنه مؤامرة على القضية المركزية وخطوة أولى نحو تطبيق "صفقة القرن" التي رفضها الشعب الفلسطيني وقيادته.

كما صممت المجموعة "بوسترات" خاصة لنشرها باستخدام الهاشتاج، للفت انتباه الرأي العام المحلي والعالمي لرفض هذا المؤتمر، وما ينتج عنه من قرارات.

وقال الناشط والكاتب فراس الطيراوي، عضو الأمانة العامة للشبكة العربية للثقافة والرأي العام والاعلام وممثلها في اميركا إن "صفقة القرن التي تهدف إلي تصفيه القضية الفلسطينية ، لن تمر وسيتصدى لها شعب فلسطين وقيادته، وكل الاحرار في العالم بكل عزيمة واصرار.

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