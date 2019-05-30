النخالة للعدو: سنعمل بمعادلة إذا قصفتم غزة سنقصف تل أبيب

أكد الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة ، اليوم الخميس 30 مايو ، خلال كلمته في المؤتمر الدولي لدعم الانتفاضة الفلسطينية، أن المقاومة التي يمتلكها شعبنا سواء عبر مسيرات العودة أو المواجهات في الضفة أو المقاومة العسكرية تستطيعُ أن تفعلَ ما لم يتوقعْهُ أحدٌـ ونحن لسنا بعيدينَ عن معادلةِ "إذا قصفْتُم غزةَ، سنقصفُ تل أبيبَ، إن شاءَ اللهُ".

وأضاف النخالة بأن ما يريده الكيان الصهيوني وما يفرضه قد ولى، وأن المعاركَ التي خاضَتْها المقاومةُ على مدى السنواتِ الماضيةِ أثبتَتْ فيها المقاومةُ، بجرأةِ مقاتليها، وتطويرِ ما لديهم من إمكانياتٍ.

ودعا النخالة إلى عقد لقاء وطنيٍ يجمعُ كافةَ قوى شعبِنا، للعودة من خلالِهِ إلى مشروعِ منظمةِ التحريرِ، وميثاقِها الوطنيِّ الذي يدعو إلى التحريرِ والعودةِ.