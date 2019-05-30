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القسام: القدس ستظل أيقونة الصراع ووجهة البندقية وبوصلة المقاومة

منذ 4 ساعة
عدد القراءات: 239
القسام: القدس ستظل أيقونة الصراع ووجهة البندقية وبوصلة المقاومة

أكد الناطق باسم كتائب الشهيد عزالدين القسام "أبو عبيدة" في تغريده له على حسابه في تطبيق (تلجرام) بمناسبة يوم القدس العالمي، بأن القدس ستظل أيقونة الصراع ووجهة البندقية وبوصلة المقاومة ، مؤكدا إن المقاومة في فلسطين تقف رأس حربة في الدفاع عن القدس وقد أفشلت وستفشل كل مشاريع التصفية وصفقات الوهم والعار التي تستهدف القدس والأقصى وقضية فلسطين".

وقال : "في يوم القدس العالمي نؤكد للعالم بأن القدس ستظل أيقونة الصراع ووجهة البندقية وبوصلة المقاومة وسنبذل من أجلها كل غال ونفيس ولن نسمح بتغيير هويتها أو سرقة إرث الأمة المتجذر فيها".

وفي لقاء منفصل بمناسبة يوم القدس، أكد قائد حركة المقاومة الإسلامية حماس يحيي السنوار أن "صفقة القرن" لن تمر ما دام فينا عرق ينبض وقطرة دم واحدة ، داعيا الشعب البحريني إلى إعلان حالة الحداد العام يومي 25و26/6 يوم انعقاد الورشة الاقتصادية في البحرين.

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