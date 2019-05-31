الصادق المهدى يحذر العسكري السوداني من التموضع في مكان البشير

حذر زعيم حزب الأمة القومي المعارض في السودان، الصادق المهدي، في كلمة خلال حفل إفطار بالسودان، اليوم الخميس 30 مايو ، المجلس العسكري السوداني من التموضع في مكان البشير والعودة إلي المربع الأول.

وقال المهدي، ، أن تعثر المفاوضات بين الطرفين في الفترة الماضية أوجد نوعاً من الثورة المضادة لعرقلة الاحتجاجات.

واعتبر أن الإضراب جعل المجلس العسكري يتزحزح عن مواقفه، مستدركاً: "لكنني أحذره من التموضع في مكان الرئيس المخلوع عمر البشير والعودة إلى المربع الأول".

وجاءت تصريحات المهدي بعد ساعات من مقتل مواطن بطلق ناري بمحيط اعتصام الخرطوم، في وقت عقد العسكري الانتقالي اجتماعاً موسعاً مع قادة القوات الأمنية.

وأمس، قُتلت امرأة وجنينها برصاصة طائشة خلال اشتباك عناصر من الجيش السوداني ومسلحين، في شارع النيل وسط العاصمة ، فيما قتل اليوم محتج أخر وأصيب نحو 7 أخريين برصاص الشرطة.