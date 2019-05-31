بالصور: مسيرات في إيران والعراق وإحراق لعلم الكيان لإحياء ذكرى يوم القدس العالمي

انطلقت مسيرات كبيرة في إيران بمشاركة الرئيس الإيراني ومسؤولين كبار لإحياء ذكرى يوم القدس العالمي، الذي يوافق اليوم 31 مايو ، الجمعة الأخيرة من شهر رمضان المبارك.

وشارك مئات الآلاف من الإيرانيين في المدن الإيرانية بالمسيرات رافعين الشعار العام " يوم القدس العالمي؛ فشل صفقة القرن وتثبيت تطلعات فلسطين".

وانطلقت مسيرات يوم القدس العالمي بمشاركة واسعة من مختلف ابناء الشعب الايراني في مختلف محافظات إيران الإسلامية مرددين شعار "الموت لإسرائيل" و"الموت لأمريكا" لإيصال صرخة مظلومية شعب فلسطين الى مسامع العالم أجمع، وقد أحرقوا علم الاحتلال والعلم الأمريكي وصور الرئيس ترامب.



وفي العراق خرج الآلاف في مسيرات إحياء ذكرى يوم القدس العالمي، كما نُظمت عروض عسكرية لإحياء الذكرى، وحرق المشاركون علم الكيان الإسرائيلي والعلم الأمريكي.

ويخرج المسلمون في مختلف مناطق العالم كل عام في الجمعة الاخيرة من شهر رمضان المبارك في مسيرات يوم القدس العالمي تنديدا بجرائم وفظاعات الكيان الصهيوني وللاعلان عن دعمهم للقضية الفلسطينية.