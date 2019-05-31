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شهيدان بالقدس وبيت لحم.. وعمليات طعن

منذ حوالى ساعة
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شهيدان بالقدس وبيت لحم.. وعمليات طعن

استشهد الفتى الفلسطيني عبد الله غيث (15 عاما) من مدينة الخليل، في وادي الحمص قرب مدينة بيت لحم في الضفة الغربية المحتلة، صباح اليوم الجمعة 31 مايو ، أثناء محاولته الوصول إلى المسجد الأقصى، وذلك عقب استشهاد الشاب الفلسطيني " يوسف وجيه" برصاص الاحتلال إثر عمليتي طعن في مدينة القدس المحتلة ، وذلك في اليوم العالمي ليوم القدس.

وتوافد آلاف المسلمين إلى الحرم القدسي لأداء الصلاة، فيما عززت قوات الاحتلال الصهيوني تواجدها في المنطقة، ونشرت المزيد من دوريات الشرطة والحواجز، وشرعت بتفيش كافة المصلين المتوجهين للأقصى، وأجبرت الحافلات على إنزال المصلين في حي وادي الجوز، والسير مسافة طويلة باتجاه سور القدس.

كماأطلقت قوات الاحتلال المتمركزة على حاجز "مزموريا" شرق بيت لحم، الرصاص على مواطنين أثناء محاولتهم الدخول إلى القدس والوصول إلى المسجد الأقصى المبارك، ما أدى إلى استشهاد الفتى غيث وإصابة الشاب آخر.

وعلم أن المصاب هو مؤمن أبو طبيش من حدبة الفوار في محافظة الخليل، ووصفت حالته بالخطيرة، ونقل إلى مستشفى في مدينة بيت لحم.

وفي وقت سابق، صباح اليوم، استشهد شاب فلسطيني، برصاص قوات الاحتلال للاشتباه بتنفيذه عمليتي طعن في محيط البلدة القديمة في القدس المحتلة، أسفرتا عن إصابة جنديين من الكيان بإصابات متفاوتة.

وجاء أن أحد المصابين، ويبلغ من العمر 45 عاما، قد تعرض للطعن قرب باب العامود في القدس، ووصفت إصابته بالخطيرة، ووصفت بالحرجة في تقارير لاحقة.

وبعد وقت قصير وفي موقع قريب، أصيب إسرائيلي ثان (18 عاما) في عملية طعن أخرى، ووصفت إصابته بأنها ما بين طفيفة حتى متوسطة.

وفي أعقاب ذلك، عززت قوات الاحتلال من قواتها في جميع أنحاء الضفة الغربية المحتلة، فيما شددت إجراءات الرقابة والتفتيش على الفلسطينيين الذين يتوافدون لأداء صلاة الجمعة الأخيرة في شهر رمضان المبارك، وسط تشديد أمني إسرائيلي في القدس القديمة ومحيطها، وعلى جميع الحواجز المؤدية إليها.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي رجل على حاجز قلنديا جنوب مدينة رام الله، وذلك بتهمة حيازة سكين، واقتيد إلى التحقيق لدى أجهزة أمن الاحتلال الإسرائيلي.

وخلال الليلة الماضية، أصيب، شاب برصاص الاحتلال الحي، فيما أصيب 8 آخرين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، خلال اقتحام جيش الاحتلال المنطقة الشرقية لمدينة نابلس.

وذكرت المصادر طبية الفلسطينية، أن طواقم الإسعاف نقلت شابا أصيب بالرصاص الحي بمنطقة القدم، خلال مواجهات اندلعت مع جنود الاحتلال في شارع عمان شرقي مدينة نابلس.

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