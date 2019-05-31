البيان الختامي لمسيرة يوم القدس: مواصلة الإنتفاضة والمقاومةالحل الوحيد للقضية الفلسطينية

أكد البيان الختامي لمسيرة يوم القدس العالمي في طهران، اليوم الجمعة 31 مايو ، مواصلة الانتفاضة والمقاومة في وجه جبهة الكفر العالمي بقيادة الشيطان الاكبر امريكا هو الحل الوحيد للقضية الفلسطينية، مؤكدا الرفض المطلق لأي مساومة او استسلام حتى ازالة الغدة السرطانية "اسرائيل" وعودة اللاجئين الفلسطينين من جميع انحاء العالم واجراء استفتاء شامل لضمان مستقبل هذا البلد".

وأفادت وكالة تسنيم الإيرانية، بأن البيان الختامي لمسيرة يوم القدس العالمي في طهران أكد "أن تحرير القدس الشريف والسعي لإزالة الغدة السرطانية اسرائيل هي من التطلعات السامية للعالم الاسلامي.

ودان البيان "بشدة مؤامرة صفقة القرن ورضوخ قادة بعض الدول العربية في محاولها لتطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني وعقد مؤتمر صهيوني –أمريكي في المنامة"، معلناً الدعم الشامل لمحور المقاومة في مواجهة خطط الرئيس الامريكي المشؤومة ضد الدول الإسلامية".

واعرب البيان عن الاستياء الشديد من الصمت المخزي من قبل المجتمع الدولي تجاه جرائم الكيان الصهيوني في غزة والضفة.