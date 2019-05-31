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بيان حزب الاستقلال بمناسبة يوم القدس العالمي

منذ 4 يوم
عدد القراءات: 671
بيان حزب الاستقلال بمناسبة يوم القدس العالمي

"سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير"

يؤكد حزب الاستقلال، أن مشاركة الشعوب العربية والإسلامية اليوم في فاعليات ومظاهرات يوم القدس العالمي، فرصة كبيرة لمقاومة صفقة القرن، وإظهار غضب ورفض الشعوب لهذه الصفقة المشبوهة، والتأكيد على أن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية للأمة العربية والإسلامية، وأن القدس سيظل هو بوصلة وقبلة المقاومة لكل الأحرار والثوار في العالم.

ويدعوا حزب الاستقلال، الشعوب العربية والإسلامية لمواصلة الضغط على حكوماتها من أجل اعلان موقف واضح رافض لصفقة القرن، والتصدي لمحاولات تهويد القدس وطمس هويته العربية الإسلامية، ووقف الانتهاكات التي يتعرض لها على يد الكيان الصهيوني، ووقف عمليات الاستيطان وتهجير المقدسيين بهدف طمس المعالم العربية للمدينة.

كما يحذر حزب الاستقلال من خطورة مؤتمر البحرين الاقتصادي الذي دعت له الولايات المتحدة الأمريكية، والمزمع عقده خلال الشهر القادم، فهو مؤتمر مشبوه يمهد لصفقة القرن وهو بمثابة الجزرة التي تسبق الصفقة، فلا يمكن اختزال القضية الفلسطينية في تحسين المستوى المعيشي والاقتصادي للفلسطينيين، ويجب أن يعلم الجميع أن الحل الشامل والعادل للقضية العربية في فلسطين، هو تحرير كامل الأرض واقامة دولة فلسطين العربية وعاصمتها مدينة القدس التاريخية، على حدود ما قبل 1948، ففلسطين هي كل فلسطين وحدودها من النهر إلى البحر.


الله أكبر ويحيا الشعب

عاشت فلسطين ... عاشت المقاومة

تسقط الصهيونية ... تسقط كامب ديفيد


حزب الاستقلال – مصر

الجمعة 26 رمضان 1440هـ - 31 مايو 2019

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