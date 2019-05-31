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"بالفيديو": مسيرات حاشده بالجمعة الأخيرة من رمضان في الجزائر

منذ يوم
عدد القراءات: 562
"بالفيديو": مسيرات حاشده بالجمعة الأخيرة من رمضان في الجزائر

 انطلقت مسيرات حاشده في الجزائر اليوم 31 مايو ، وهي الجمعة الأخيرة من رمضان ، وذلك للمطالبة برحيل رموز النظام السابق ، وعدم اجراء الانتخابات في الموعد المقرر إلي أن يرحل كل نظام المخلوع عبدالعزيز بوتفليقه.

 وردد المحتجيين شعارات مناهضة لقائد القوات المسلحة قايد صالح ، بسبب علاقاته مع الأمارات التي تسعي الي اسقاط إلي ربيع عربي ، وقد اتضحت علاقته من خلال الزيارات المتكرره لبن زايد.

 ويواصل المحتجون الجزائريون حراكهم السلمي كل جمعه من أجل استكمال مطالبهم ، في الحريه والعداله الاجتماعية.  وبالرغم من تصدي قوات الأمن للحراك والذي اتضح في اعتقال عدد من المحتجيين بساحة البريد المركزي ، ومنعهم من الاحتجاج إلا أن الحراك لا يزال يسلك طريقه بسلميه.

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