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القمة العربية تتجاهل فلسطين وحصار قطر وتركز على إيران

منذ حوالى ساعة
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القمة العربية تتجاهل فلسطين وحصار قطر وتركز على إيران

تجاهلت القمة العربية الطارئة، التي اختتمت اعمالها فجر اليوم الجمعة 31 مايو ،التي عقدت في مكة المكرمة، بالمملكة العربية السعودية، بدعوة من الملك سلمان بن عبد العزيز، العديد من الملفات العربية المهمة، وركزت بشكل لافت على الموضوع الإيراني.
كما تجاهل البيان الختامي للقمة مطالبات الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، القمة برفض "المحاولات الأمريكية الهادفة إلى إسقاط القانون الدولي والشرعية الدولية بما يسمى صفقة القرن". كما تجاهل قضية حصار قطر والأزمة الخليجية.

وشاركت قطر في القمة الطارئة، بوفد رفيع المستوى مثلها، برئاسة رئيس الوزراء الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، في قصر الصفا بمكة.

ويزاحم الملف الإيراني الشواغل العربية، عقب تصاعد التوتر في منطقة الخليج العربي على خلفية عقوبات واشنطن على طهران واتهامات للأخيرة بمحاولة زعزعة أمن المنطقة.


وعقدت القمة العربية الطارئة في مكة بدعوة من الرياض لبحث تلك التهديدات. وذلك عقب انتهاء القمة الخليجية الطارئة، وقبيل انعقاد القمة الإسلامية، المقررة اليوم الجمعة في مكة أيضاً.

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