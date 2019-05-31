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حماس: مؤتمر البحرين تآمر على الحق الشرعي للفلسطينيين

منذ 41 دقيقة
عدد القراءات: 99
حماس: مؤتمر البحرين تآمر على الحق الشرعي للفلسطينيين

أكّد ممثل حركة حماس في طهران، خالد القدومي، "رفض الشعب الفلسطيني في الشتات والداخل لأي مخرجات تنتج عن المؤتمر المزمع إقامته في المنامة، مؤكدا أن هذ المؤتمر تآمر على الحق الشرعي للفلسطينيين.

 وقال :" فلو كان ذلك المؤتمر خيرا لأصلح حال العراق، والتطبيع مع كيان الاحتلال لكل من الأردن ومصر كان أصلح حال هذه الشعوب، الذين يتوهون خلف لقمة العيش".

واستنكر جدول أعمالها القمم الثلاث (الخليجية، العربية، الإسلامية) المنعقدة في مكة المكرمة وإهمالها للقضية الفلسطينية، مخاطباً إياهم بالقول :"لا نريد منكم إلا أن تحترموا نضال الشعب الفلسطيني الذي يقف رأس حربة في الدفاع عن أمن الأمة الإسلامية، بعد أن أصبح الكيان المحتل يشكل تهديداً للأمن الدولي".

واشار إلى "أنّ صفقة القرن هي اسم براق جديد لمضمون عمره 70 سنة، يحاولون فيه بيع القضية الفلسطينية، ويتآمرون على الحق الشرعي للفلسطينيين ".

وأضاف، "النخبة العربية والإسلامية، يجب أن تفهم أنّ القضية الفلسطينية ليست قضية خيرية، بل هي قضية عدالة وحق ضد الباطل ومبادئ، وشعب يراد له أن يزال ليحل محله مخلوقات أخرى".

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