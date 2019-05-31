الحية: في الجمعة الـ 60 لمسيرات العودة نؤكد على استمرارها حتى تحقيق مطالبها

قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية الحية ، اليوم الجمعة 31 مايو ، أننا في الجمعة الـ 60 لمسيرات العودة نؤكد على استمرارها حتى تحقيق مطالبها ، ولا مقام للاحتلال في القدس وفلسطين.

وأضاف "أن كل مشاريع التصفية ستفشل وسيدوسها شعبنا"، مشددا أن صفقة القرن ستفشل وستبقى القدس فلسطينية عربية

وتابع" سنبقى هنا في فلسطين عنوان الصمود والصبر والانتساب لفلسطين والقدس، لن تخيفنا قوة الأعداء ولا مؤامراته

ووجه " التحيه لكل للشعوب التي خرجت اليوم تهتف من أجل القدس في يومه العالمي.



واشار " أنه مرت على الأمة حالة من الضعف وانحاز ضعفائها ضد القدس وفلسطين ، موجها سؤللا للعرب هل تقبلون أن يسجل التاريخ عليكم يوما أنكم كنتم بوابة لضياع فلسطين".