الهيئة العليا للمسيرات تدعو لـ صلاة عيد الفطر في مخيم "ملكة"

دعت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار، اليوم الجمعة 31 مايو ،في بيانها بختام فعاليات الجمعة الـ60 شرق غزة، التي حملت عنوان "يوم القدس العالمي" ، إلى المشاركة في صلاة عيد الفطر السعيد، التي ستقام في ساحة مخيم العودة في منطقة ملكة شرق غزة ، معتبره الجمعة التي تلي عيد الفطر، يوما لزيارة الأرحام وذوي الشهداء والأسرى.

و أكدت على استمرار مسيرات العودة وكسر الحصار، كأداة كفاحية سلمية وشعبية، داعية إلى التخفيف من معاناة أسر الشهداء والجرحى وتقديم العون والرعاية لهم.

واعتبرت أن "المشاركة الواسعة اليوم في فعاليات يوم القدس العالمي، ردت على تجاهل القمة العربية قضية القدس والاستيطان وحصار غزة".

وأوضحت أن "ورشة البحرين ما هي إلا محاولة أمريكية لتوريط القادة العرب في خدمة الاحتلال"، مشددة على أن "أرض فلسطين ليست للبيع أو المساومة".

وفي إطار آخر، باركت الهيئة الوطنية، عملية الطعن صباح اليوم قرب باب العامود في القدس، والتي أسفرت عن إصابة جندين من الكيان وإصابة المنفذ