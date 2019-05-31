المئات يشيعون جثمان الفتي الذي استشهد برصاص الاحتلال

شيّع المئات من الفلسطينيين، مساء اليوم الجمعة 31 مايو ، جثمان الفتى عبد الله غيث (16 عاما) الذي استشهد صباحا برصاص الاحتلال الصهيوني بالضفة الغربية المحتلة.

وأدى المشيعون صلاة الجنازة على الفتى من سكان مخيم الفوار قرب الخليل، في مسجد الحسين، وسط المدينة، قبل أن يُوارى جثمانه الثرى في مقبرة الشهداء جنوبي الخليل.

وردد المشاركون في التشييع هتافات منددة بـ"الجريمة" الإسرائيلية، فيما رفعت رايات حركة المقاومة الإسلامية "حماس".

وصباح الجمعة، استشهد غيث، وأصيب فلسطيني آخر، إثر إطلاق الجيش الإسرائيلي النار عليه، بينما كانا يحاولان اجتياز الجدار الفاصل بين مدينتي بيت لحم والقدس، لأداء صلاة الجمعة الأخيرة من رمضان في المسجد الأقصى.