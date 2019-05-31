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إصابة عدد من الفلسطينيين المشاركيين في يوم القدس العالمي برصاص الاحتلال

منذ 2 ساعة
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إصابة عدد من الفلسطينيين المشاركيين في يوم القدس العالمي برصاص الاحتلال

اطلقت قوات الاحتلال الصهيوني الرصاص الحي وقنابل الغاز على الفلسطينيين المشاركين اليوم 31 مايو في جمعة "يوم القدس العالمي" شرق خان يونس جنوب قطاع ‫غزة ، ما أدي إلي إصابة نحو 11 شخصا.

وتوافد المشاركيين الفلسطينيون باتجاه مخيمات العودة الخمسة قبالة السياج الفاصل شرق قطاع غزة للمشاركة في جمعة يوم القدس العالمي .

وكانت الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة وكسر الحصار قد دعت الفلسطينيين للمشاركة في هذه الجمعة، تحت عنوان جمعة يوم القدس العالمي، للتأكيد على التمسك بالقدس.

وكانت قد اندعلت مواجهات في وقت سابق اليوم في كفر قدوم بين الشباب الفلسطينس وقوات الاحتلال .

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