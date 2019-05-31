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84 مدينة حول العالم أحيت يوم القدس العالمي

منذ 39 دقيقة
عدد القراءات: 68
84 مدينة حول العالم أحيت يوم القدس العالمي

 أحيت 84 مدينة في نحو 30 دولة يوم القدس العالمي في الجمعة الأخيرة من شهر رمضان المبارك والتي توافق مع ليلة القدر لهذا العام . 

وانطلقت أولى مسيرات يوم القدس من اندونيسيا وماليزيا وايران والعراق، وشاركت في المسيرات 19 مدينة هندية، و24 مدينة باكستانية، وقامت مراسم يوم القدس العالمي في 12 ولاية أميركية، وثمانية بلدان أوروبية، و11 دولة في أفريقيا، بالإضافة إلى سيدني ومالبون في أستراليا، كما انطلقت من إيران منذ ساعات الصباح مسيرات مليونية لاحياء مناسبة يوم القدس العالمي في 950 مدينة من مدنها في جميع المحافظات الإيرانية.

وكانت قد دعت من منظمات وأحزاب وقوى وجمعيات تؤكد عزمها تنظيم مسيرات شعبية للتعبير عن دعمها للقدس وللقضية الفلسطينية، ورفضها لصفقة القرن التي سيتم تدشينها نهاية الشهر المقبل في البحرين بتدبير صهيوأمريكي.
وتدفق الآلاف من الفلسطينيين إلى المسجد الأقصى لإحياء يوم القدس العالمي.

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