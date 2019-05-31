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بالصور .. الموصل تحيي يوم القدس العالمي

منذ 11 دقيقة
عدد القراءات: 71
بالصور .. الموصل تحيي يوم القدس العالمي

احيت مدينة الموصل العراقية ، اليوم الجمعة 31 مايو ، يوم القدس العالمي بمشاركة واسعه من اهالي المدينه ومن كافة الاقليات والطوائف.

 

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