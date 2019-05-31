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بالصور.. مسيرات حاشدة بـ "نيجيريا" إحياء ليوم القدس العالمي

منذ 3 ساعة
عدد القراءات: 199
بالصور.. مسيرات حاشدة بـ "نيجيريا" إحياء ليوم القدس العالمي

انطلقت مسيرات حاشده في يوم القدس العالمي في أنحاء نيجيريا اليوم الجمعة 31 مايو ، والتي تقام سنوياً في الجمعة الأخيرة من شهر رمضان المبارك .

شاهد بالصور: إحياء يوم القدس العالمي في نيجيرياشاهد بالصور: إحياء يوم القدس العالمي في نيجيرياشاهد بالصور: إحياء يوم القدس العالمي في نيجيريا

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