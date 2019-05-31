بالصور.. مسيرات حاشدة بـ "نيجيريا" إحياء ليوم القدس العالمي

انطلقت مسيرات حاشده في يوم القدس العالمي في أنحاء نيجيريا اليوم الجمعة 31 مايو ، والتي تقام سنوياً في الجمعة الأخيرة من شهر رمضان المبارك .
القاهرة
الفجر
3:11 صباحاً
الشروق
4:49 صباحاً
الظهر
11:52 صباحاً
العصر
3:28 مساءاً
المغرب
6:55 مساءاً
العشاء
8:25 مساءاً
المنصورة
الفجر
3:06 صباحاً
الشروق
4:47 صباحاً
الظهر
11:52 صباحاً
العصر
3:30 مساءاً
المغرب
6:56 مساءاً
العشاء
8:26 مساءاً
الأسكندرية
الفجر
3:11 صباحاً
الشروق
4:53 صباحاً
الظهر
11:57 صباحاً
العصر
3:36 مساءاً
المغرب
7:03 مساءاً
العشاء
8:33 مساءاً
سوهاج
الفجر
3:22 صباحاً
الشروق
4:55 صباحاً
الظهر
11:50 صباحاً
العصر
3:18 مساءاً
المغرب
6:46 مساءاً
العشاء
8:16 مساءاً
أسيوط
الفجر
3:22 صباحاً
الشروق
4:56 صباحاً
الظهر
11:52 صباحاً
العصر
3:22 مساءاً
المغرب
6:49 مساءاً
العشاء
8:19 مساءاً
كفر الشيخ
الفجر
3:07 صباحاً
الشروق
4:49 صباحاً
الظهر
11:54 صباحاً
العصر
3:33 مساءاً
المغرب
6:59 مساءاً
العشاء
8:29 مساءاً
السويس
الفجر
3:06 صباحاً
الشروق
4:45 صباحاً
الظهر
11:47 صباحاً
العصر
3:23 مساءاً
المغرب
6:49 مساءاً
العشاء
8:19 مساءاً
شمال سيناء
الفجر
2:59 صباحاً
الشروق
4:37 صباحاً
الظهر
11:43 صباحاً
العصر
3:20 مساءاً
المغرب
6:48 مساءاً
العشاء
8:18 مساءاً
جنوب سيناء
الفجر
3:02 صباحاً
الشروق
4:34 صباحاً
الظهر
11:41 صباحاً
العصر
3:15 مساءاً
المغرب
6:47 مساءاً
العشاء
8:17 مساءاً
الجيزة
الفجر
3:11 صباحاً
الشروق
4:50 صباحاً
الظهر
11:52 صباحاً
العصر
3:28 مساءاً
المغرب
6:55 مساءاً
العشاء
8:25 مساءاً
المحلة
الفجر
3:05 صباحاً
الشروق
4:44 صباحاً
الظهر
11:48 صباحاً
العصر
3:26 مساءاً
المغرب
6:52 مساءاً
العشاء
8:22 مساءاً
المنوفية
الفجر
3:10 صباحاً
الشروق
4:49 صباحاً
الظهر
11:53 صباحاً
العصر
3:31 مساءاً
المغرب
6:57 مساءاً
العشاء
8:27 مساءاً
الشرقية
الفجر
3:06 صباحاً
الشروق
4:46 صباحاً
الظهر
11:50 صباحاً
العصر
3:28 مساءاً
المغرب
6:54 مساءاً
العشاء
8:24 مساءاً
أسوان
الفجر
3:26 صباحاً
الشروق
4:55 صباحاً
الظهر
11:46 صباحاً
العصر
3:07 مساءاً
المغرب
6:36 مساءاً
العشاء
8:06 مساءاً
قنا
الفجر
3:20 صباحاً
الشروق
4:52 صباحاً
الظهر
11:46 صباحاً
العصر
3:13 مساءاً
المغرب
6:41 مساءاً
العشاء
8:11 مساءاً
الأقصر
الفجر
3:21 صباحاً
الشروق
4:53 صباحاً
الظهر
11:47 صباحاً
العصر
3:12 مساءاً
المغرب
6:40 مساءاً
العشاء
8:10 مساءاً
المنيا
الفجر
3:23 صباحاً
الشروق
4:57 صباحاً
الظهر
11:57 صباحاً
العصر
3:29 مساءاً
المغرب
6:57 مساءاً
العشاء
8:27 مساءاً
الوادى الجديد
الفجر
3:47 صباحاً
الشروق
5:14 صباحاً
الظهر
12:08 مساءاً
العصر
3:31 مساءاً
المغرب
7:03 مساءاً
العشاء
8:33 مساءاً
مرسى مطروح
الفجر
3:21 صباحاً
الشروق
5:03 صباحاً
الظهر
12:08 مساءاً
العصر
3:47 مساءاً
المغرب
7:13 مساءاً
العشاء
8:43 مساءاً
دمياط
الفجر
3:03 صباحاً
الشروق
4:44 صباحاً
الظهر
11:50 صباحاً
العصر
3:29 مساءاً
المغرب
6:56 مساءاً
العشاء
8:26 مساءاً
طنطا
الفجر
3:09 صباحاً
الشروق
4:49 صباحاً
الظهر
11:53 صباحاً
العصر
3:31 مساءاً
المغرب
6:57 مساءاً
العشاء
8:27 مساءاً
بورسعيد
الفجر
3:02 صباحاً
الشروق
4:43 صباحاً
الظهر
11:48 صباحاً
العصر
3:27 مساءاً
المغرب
6:53 مساءاً
العشاء
8:23 مساءاً
الغردقة
الفجر
3:11 صباحاً
الشروق
4:46 صباحاً
الظهر
11:42 صباحاً
العصر
3:11 مساءاً
المغرب
6:38 مساءاً
العشاء
8:08 مساءاً
الإسماعيلية
الفجر
3:05 صباحاً
الشروق
4:44 صباحاً
الظهر
11:48 صباحاً
العصر
3:26 مساءاً
المغرب
6:52 مساءاً
العشاء
8:22 مساءاً
بنها
الفجر
3:09 صباحاً
الشروق
4:49 صباحاً
الظهر
11:52 صباحاً
العصر
3:30 مساءاً
المغرب
6:56 مساءاً
العشاء
8:26 مساءاً
بنى سويف
الفجر
3:15 صباحاً
الشروق
4:52 صباحاً
الظهر
11:53 صباحاً
العصر
3:27 مساءاً
المغرب
6:53 مساءاً
العشاء
8:23 مساءاً
الخارجة
الفجر
3:31 صباحاً
الشروق
5:02 صباحاً
الظهر
11:55 صباحاً
العصر
3:20 مساءاً
المغرب
6:48 مساءاً
العشاء
8:18 مساءاً
دمنهور
الفجر
3:10 صباحاً
الشروق
4:51 صباحاً
الظهر
11:55 صباحاً
العصر
3:34 مساءاً
المغرب
7:00 مساءاً
العشاء
8:30 مساءاً
الزقازيق
الفجر
3:08 صباحاً
الشروق
4:47 صباحاً
الظهر
11:51 صباحاً
العصر
3:29 مساءاً
المغرب
6:55 مساءاً
العشاء
8:25 مساءاً
شبين الكوم
الفجر
3:10 صباحاً
الشروق
4:49 صباحاً
الظهر
11:53 صباحاً
العصر
3:30 مساءاً
المغرب
6:57 مساءاً
العشاء
8:27 مساءاً
الطور
الفجر
3:08 صباحاً
الشروق
4:44 صباحاً
الظهر
11:43 صباحاً
العصر
3:15 مساءاً
المغرب
6:41 مساءاً
العشاء
8:11 مساءاً
العريش
الفجر
2:56 صباحاً
الشروق
4:37 صباحاً
الظهر
11:42 صباحاً
العصر
3:21 مساءاً
المغرب
6:47 مساءاً
العشاء
8:17 مساءاً
الفيوم
الفجر
3:15 صباحاً
الشروق
4:53 صباحاً
الظهر
11:54 صباحاً
العصر
3:28 مساءاً
المغرب
6:55 مساءاً
العشاء
8:25 مساءاً
6 اكتوبر
الفجر
3:10 صباحاً
الشروق
4:49 صباحاً
الظهر
11:52 صباحاً
العصر
3:28 مساءاً
المغرب
6:55 مساءاً
العشاء
8:25 مساءاً
مقابل الجنيه المصرى
دولار أمريكى
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