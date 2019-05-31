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بالصور.. أكثر من 400 ألف مصلٍ يحيون ليلة القدر في رحاب الأقصى

منذ 2 ساعة
عدد القراءات: 192
بالصور.. أكثر من 400 ألف مصلٍ يحيون ليلة القدر في رحاب الأقصى

يحيي أكثر من 400 ألف مصلٍ ليلة القدر في رحاب الأقصى المبارك اليوم 31 مايو ، والذي يصادف اليوم العالمي للقدس.

وكان قد توافد آلاف المصلين من مدينة القدس المحتلة ومحافظات الضفة وقطاع غزة واراضي عام 1948 إلى المسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس المحتلة، مساء اليوم 31 مايو لاحياء ليلة القدر والتي تزامنت مع اليوم العالمي للقدس.

ويحرص الفلسطينيون علي المشاركة في ختم القرآن الكريم في صلاة قيام الليل "التراويح"، في حين يتوقع مشاركة أعداد كبيرة من المصلين في الاعتكاف بــ"الأقصى".

وقال مدير عام دائرة الأوقاف الإسلامية العامة وشؤون المسجد الأقصى في القدس، الشيخ عزام الخطيب، إن دائرة الأوقاف أنهت استعداداتها لاستقبال آلاف المعتكفين الذين سيحيون ليلة القدر هذه الليلة في رحاب المسجد الأقصى المبارك وأن كافة الأجهزة والعناصر التابعة للأوقاف باتت جاهزة للقيام بواجبها المعهود في هذه الليلة المباركة.

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