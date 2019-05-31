تعليق أمميي وحقوقي على غلق مكتب الجزيرة بالسودان

علّقت كل من منظمة الأمم المتحدة، ولجنة حماية الصحفيين، ومنظمة "هيومن رايتس ووتش"، في بيانات منفصلة اليوم الجمعة 31 مايو ، على غلق المجلس العسكري بالسودان مكتب قناة "الجزيرة".

زقالت منظمة "هيومن رايتس ووتش": إن "قرار إغلاق مكتب القناة يدق ناقوس الخطر بشأن عدم احترام حرية الإعلام بالسودان".

وشدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش: علي إنه "يجب ضمان أن تكون كل وسائل الإعلام قادرة على القيام بدورها بالسودان دون مضايقات".

من جانبها قالت لجنة حماية الصحفيين: إن "غلق مكتب الجزيرة في الخرطوم مؤشر مقلق على قمع تغطية الأحداث المؤيدة للديمقراطية".

وأضافت اللجنة في بيانها أن هذه الخطوة تتناقض مع "تصريحات القادة العسكريين بعزمهم خدمة وحماية الشعب".