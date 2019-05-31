نصرالله : مواجهة صفقة القرن واجب ديني وأخلاقي

في خطاب أذاعه التلفزيون أمام تجمع حاشد بمناسبة يوم القدس: "واجبنا هو مواجهة صفقة القرن ، قائلا :" هذا واجب شرعي ديني إنساني أخلاقي قومي وطني سياسي جهادي بكل المعاير لأنه ببساطة هي صفقة الباطل...وهي صفقة تشكل جريمة تاريخية".

وأضاف ، إن من الواجب مواجهة خطة الولايات المتحدة للشرق الأوسط التي وصفها الرئيس دونالد ترامب بأنها "صفقة القرن".

واعتبر أن مسيرات يوم القدس في إيران "رسالة لواشنطن وكل حكومات المنطقة". واشار إلي أن مسيرات يوم القدس في البحرين "تؤكد براءة الشعب البحريني وعلمائه من الورشة المتعلقة بصفقة القرن" التي ستشهدها المنامة في يومي 25 و26 حزيران/يونيو 2019.

وقال ترامب "سينتظر طويلاً قبل أن يتلقى اتصالاً من إيران" مشيرًا إلى أنه "لا حرب بين إيران وأميركا بسبب قوة طهران ، مؤكدا أن مواجهة "صفقة القرن" واجب أخلاقي ويديني.

وانتقد نصر الله الذين التغاضي علي ذبح اليمنيين في الوقت الذي دانوا حملة الطائرات على الأماكن النفطية في السعودية معتبرًا أن عليهم "مراجعة أخلاقهم"، مؤكدًا أن "اليمن جزء أساسي من محور المقاومة ويرفض صفقة القرن ويعبر عن وقوفه إلى جانب القدس.