بحر: مؤتمر القمة العربية خال من أي قرار يدعم قضية شعبنا وقدسه

أبدي رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني بالإنابة أحمد بحر الجمعة،استغرابه خلال مشاركته في مسيرات العودة شرقي مدينة رفح،من خلو مؤتمر القمة العربي الطارئ المنعقد بمكة من أي قرارات تدعم صمود شعبنا وقضيته وثوابته والحفاظ على مقدساته بما فيها المسجد الأقصى المبارك.

وأكد أن المقاومة في قطاع غزة ستبقى الدرع الحامي للقدس من أي اعتداءات صهيونيه بحق المدينة المقدسة وسكانها.



واشار إلي أن قرار ترمب بنقل السفارة الأمريكية إلى مدينة القدس المحتلة هو قرار على ورق ولن يغير من حقائق التاريخ وقدسية المدينة في شيء.

وطالب بحر شعوب العالم الإسلامي بالانتفاض والوقوف إلى جانب مدينة القدس المحتلة ودعم صمود أهلها، مؤكدًا أن القدس هي مدينة لكافة المسلمين في جميع انحاء العالم يجب الحفاظ عليها وحمايتها بالنفس والمال.