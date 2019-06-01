دعوة للتظاهر بنيويورك رفضًا لإعدام الرياض الدعاة الثلاثة

دعا نشطاء إلى مظاهرة اليوم السبت أمام القنصلية السعودية في ولاية نيويورك الأمريكية، رفضا لإعدام الدعاة السعوديين.

الدعوة لمظاهرة في نيويورك يوم السبت امام القنصلية السعودية من اجل عدم تنفيذ حكم الاعدام بسلمان العودة و عوض القرني و علي العمري. pic.twitter.com/RzG8efg3bf — Samar D Jarrah (@SamarDJarrah) May 31, 2019

يأتي بعد أن كشفت تقارير صحفية، اعتزام حكومة بن سلمان إعدام مشايخ السعودية "سلمان العودة، وعوض القرني، وعلي العمري"، بعد شهر رمضان.

وكان الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، السعودية ومصر والإمارات بالإفراج الفوري عن معتقلي الرأي، بالأخص الدعاة الثلاثة، الذي غرد الآلاف من رواد موقع "تويتر" على هاشتاج "#إعدام المشايخ جريمة"، للمطالبة بوقف إعدام الدعاة واصفين مثل الخطوة بالجريمة.