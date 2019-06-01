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دعوة للتظاهر بنيويورك رفضًا لإعدام الرياض الدعاة الثلاثة

منذ حوالى ساعة
عدد القراءات: 109
دعوة للتظاهر بنيويورك رفضًا لإعدام الرياض الدعاة الثلاثة

دعا نشطاء إلى مظاهرة اليوم السبت أمام القنصلية السعودية في ولاية نيويورك الأمريكية، رفضا لإعدام الدعاة السعوديين.

 

 

 

يأتي بعد أن كشفت تقارير صحفية، اعتزام حكومة بن سلمان إعدام مشايخ السعودية "سلمان العودة، وعوض القرني، وعلي العمري"، بعد شهر رمضان.

وكان الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، السعودية ومصر والإمارات بالإفراج الفوري عن معتقلي الرأي، بالأخص الدعاة الثلاثة، الذي غرد الآلاف من رواد موقع "تويتر"  على هاشتاج "#إعدام المشايخ جريمة"، للمطالبة بوقف إعدام الدعاة واصفين مثل الخطوة بالجريمة.

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