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القمة الإسلامية تُعلن رفضها الإجراءات الصهيونية بالأراضي الفلسطينية

منذ 42 دقيقة
عدد القراءات: 80
القمة الإسلامية تُعلن رفضها الإجراءات الصهيونية بالأراضي الفلسطينية

أكدت الدول المُشاركة في القمة الإسلامية التي انعقدت مساء أمس الجمعة بمكة المكرمة، على رفضهم كل الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

جاء ذلك في البيان الختامي للقمة الإسلامية، حيث شدد المُشاركون على ضرورة ضمان حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته وعاصمتها القدس، والتأكيد على ضرورة حماية حق العودة للاجئين الفلسطينيين، مُطالبين الدول الأعضاء إلى إجراءات مناسبة ضد الدول التي نقلت سفاراتها للقدس.

كما حث البيان المجتمع الدولي ومجلس الأمن على تحمل مسؤوليتهما لحماية الفلسطينيين، وحشد الدعم لموازنة الحكومة الفلسطينية لمواصلة عملها.

وتطرق البيان الختامي لإدانة الاعتداء على محطات الضخ البترولية في السعودية والأعمال التخريبية التي تعرضت لها 4 سفن تجارية بالقرب من المياه الإقليمية للإمارات.

كما لم يخلو البيان من التمجيد في ملك السعودية وولي عهده "محمد بن سلمان"، حيث ادعى البيان أن للقيادة السعودية دور في نصرة القضية الفلسطينية، زاعمين أن للرياض دور في مكافحة الإرهاب والتطرف أمنيا وفكريا وماديا.

كانت القمة قد انطلقت مساء أمس الجمعة بمكة المكرمة، برئاسة الملك "سلمان بن عبدالعزيز" ، وبحضور رؤساء الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي أو من يمثلهم، تحت شعار "قمة مكة.. يدا بيد نحو المستقبل".

يُجدر الإشارة إلى أن القمتين الخليجية والعربية اللتان اختتمتا في مكة المكرمة، اتهمتا إيران بالتدخل في الشؤون الداخلية لدول عربية، في الوقت الذي سجل العراق اعتراضه على صياغة البيان الختامي للقمة العربية الطارئة، بينما أعلنت طهران رفضها ما ورد في البيان، مُشيرة إلى أنه لا يمثل الرؤى الحقيقية لجميع الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.

 

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