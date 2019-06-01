القطرية لحقوق الإنسان: 4234 شكوى ضد دول الحصار منذ 2017

تبحث اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان سلسلة من الإجراءات، يمكن اتخاذها لتشديد الخناق على دول الحصار، ردا على انتهاكاتها المُستمرة بحق مواطني قطر.

جاء ذلك على لسان رئيس اللجنة "علي بن صميخ المري" في مؤتمر صحفي عُقد أول أمس الخميس، أكد فيه على أن المنظمة لن تتراجع عن الوفاء بالتزامها بالدفاع عن حقوق الضحايا دون هوادة، بالرغم من محاولات التشكيك في مصداقيتها من قبل دول الحصار.

وأضاف المري: اللجنة الوطنية لن تألو جهدا إلى غاية إنصاف جميع المتضررين من أحد أشد وأقسى أنواع الحصار المفروض على الشعوب، الذي لم يستثن الغذاء ولا الدواء، مُشيرًا إلى أن اللجنة تعتزم التباحث مع مع الوفود والمنظمات الدولية لاتخاذ سلسلة من الآليات والإجراءات الجديدة لتشديد الخناق على دول الحصار، لإجبارها على وقف إجراءاتها العقابية والتمييزية في حق المواطنين والمقيمين في دولة قطر.

وتعتزم اللجنة الوطنية تشكيل تحالف دولي للدفاع عن حقوق الضحايا، وتمكينهم من تقديم شهاداتهم في أهم المنابر والمحافل الدولية، لفضح انتهاكات دول الحصار.

وأكد المري على أن اللجنة المختصة حقوق الإنسان أحصت 4234 شكوى تقدم بها مواطنون ومقيمون في دولة قطر منذ بدء الحصار يونيو 2017، منها 3381 تقدم بها مواطنون قطريون و853 أخرى لمقيمين من مختلف الجنسيات.

كما أحصت 2234 شكوى خلال عامين ضد السعودية، و1126 شكوى ضد الإمارات، و527 شكوى ضد البحرين، و338 شكوى ضد مصر، و9 شكاوى ضد دول مختلفة.

واختتم رئيس اللجنة تصريحاته مُشيرًا إلى أن الشكاوى بينها 1317 شكوى حول انتهاك الحق في التنقل، و1298 شكوى لانتهاك الحق في الملكية، و661 شكوى ضد انتهاك الحق في لم الشمل الأسري، و525 انتهاكا للحق في التعليم، و172 حالة انتهاك للحق في ممارسة الشعائر الدينية، و112 شكوى متعلقة بانتهاكات للحق في العمل، و94 شكوى لانتهاك الحق في الإقامة، و38 شكوى لانتهاك الحق في الصحة، و12 شكوى لانتهاك الحق في استخراج الوثائق الرسمية، و3 شكاوى متعلقة بالاختفاء القسري، وشكوى واحدة حول الاعتقال والاحتجاز التعسفي، وشكوى واحدة حول المعاملة المهينة الحاطة للكرامة.