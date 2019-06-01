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الأمم المتحدة: نحو 90 ألف شخص فروا من طرابلس بسبب الاشتباكات

منذ 7 دقيقة
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الأمم المتحدة: نحو 90 ألف شخص فروا من طرابلس بسبب الاشتباكات

كشفت الأمم المتحدة يوم أمس الجمعة، عن نزوح أكثر من 90 ألف شخص من العاصمة الليبية طرابلس، بسبب الاشتباكات المستمرة منذ أول أبريل.

 جاء ذلك في تصريحات لـ"فرحان حق" نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة خلال مؤتمر صحفي قال فيها: أبلغنا زملاؤنا في المجال الإنساني أن عدد الأشخاص الذين فروا من منازلهم بسبب القتال في طرابلس تجاوز 90 ألف شخص، ونزح في هذا الأسبوع وحده 8 آلاف شخص نصفهم من الأطفال.

وأضاف حق: يواصل عمال الإغاثة تقديم المساعدة للمشردين داخليا وغيرهم من المستضعفين الذين تأثروا بالأعمال القتالية المستمرة، وتلقى أكثر من 47 ألف شخص في طرابلس والمناطق المحيطة بها المساعدة حتى الآن.

يُجدر الإشارة إلى أن الاشتباكات في العاصمة طرابلس، بدأت بعد أن أعلن قائد الجيش الوطني الليبي "خليفة حفتر" يوم 4 أبريل، عملية عسكرية للسيطرة على العاصمة من أجل تحريرها من الإرهابيين، وردًا على ذلك أعلنت القوات الموالية لحكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا بدء عملية بركان الغضب لصد عدوان حفتر.

 

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